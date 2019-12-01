Имеющий большинство в парламенте Ирака блок отказался выдвигать кандидата на пост премьера

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Имеющий номинальное большинство в парламенте Ирака шиитский блок влиятельного лидера Муктады ас-Садра "Саирун" отказался в воскресенье выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщил на пресс-конференции в Багдаде по итогам заседания парламента страны представитель блока Аляа ар-Рубаи.

"Альянс отказался от своего права как партии парламентского большинства в пользу протестующих, - передает его слова информационное агентство INA. - Мы не будем вмешиваться в процесс выдвижения кандидата и одобрим человека, которого определит народ". Согласно конституции страны, президент республики должен поручить формировать новый кабинет министров выдвиженцу от партии парламентского большинства. На это законом отводится 15 дней.

Кроме того, как заявил другой представитель "Саирун" депутат Сабах ас-Саиди, экс-премьер Адель Абдель Махди, а также члены правительства и руководство силовых структур должны быть привлечены к суду "за подавление акций протеста и убийства демонстрантов". "Парламент принял сегодня отставку премьер-министра, который завершил единственный год своего правления расправой над иракским народом, - цитирует его слова телеканал Al Sumaria. - Но отставка не освобождает его и его правительство от ответственности за массовые убийства". "Люди ждут правосудия над преступниками, повинными в гибели людей, особенно в провинции Ди-Кар". По его словам, ответственность за кровопролитие несет также "руководство органов безопасности на всех уровнях и всех рангов".

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди и направил специальную комиссию в провинции Ди-Кар и Наджаф для расследования совершенных там преступлений, в результате которых только за последнюю неделю там были убиты десятки человек.

Ровно два месяца в Ираке продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. С 1 октября погибли более 400 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек. Особенно ожесточенные столкновения происходят на юге страны. Отставка премьера не способствовало стабилизации обстановки в стране.