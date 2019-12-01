Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости и призвал к единству

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости, но широко это событие в стране не отмечают.

Президент напомнил украинцам, что в этот день 28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.

"В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - написал Зеленский в воскресенье в Facebook. - И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. "И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", - добавил Зеленский.

1 декабря 1991 года на Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной радой. Более 90% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла бы поддержки большинства граждан.

Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами президента Украины, им стал Леонид Кравчук.