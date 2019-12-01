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Премьер Финляндии уверен, что кабмин дееспособен после скандала из-за забастовки почты

26 ноября работникам почты Финляндии удалось разрешить с работодателем разногласия по условиям труда, после чего забастовка почтальонов, длившаяся две недели, была прекращена

ХЕЛЬСИНКИ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Антти Ринне считает, что нынешний состав правительства страны полностью дееспособен и может работать после скандала из-за забастовки сотрудников финской почты. Об этом он сообщил в воскресенье в городе Рованиеми, трансляцию его выступления вела телекомпания Yle.

"Правительство в настоящее время абсолютно дееспособно", - сказал премьер, отвечая на вопрос о том, может ли оно уйти в отставку из-за забастовки.

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Как сообщила в воскресенье газета Ilta-Sanomat, партии правительственной коалиции Финляндии в воскресенье вечером обсудят ситуацию с премьер-министром страны и возможность продолжения им и нынешним составом кабмина работы.

26 ноября работникам почты Финляндии удалось разрешить с работодателем разногласия по условиям труда, после чего забастовка почтальонов, длившаяся две недели, была прекращена. 29 ноября министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро ушла в отставку из-за забастовки почтальонов. Во время протеста стало известно, что министр была осведомлена о том, что работодатели намерены заключить с почтальонами менее выгодный рабочий контракт, что приведет к снижению их зарплаты. На министра поступило несколько жалоб в ведомство канцлера юстиции Финляндии.

Несколько партий оппозиции - Национальная коалиционная партия, Христианские демократы и "Движение сейчас" - предложили вынести кабмину вотум недоверия в связи с этим скандалом. Этот вопрос будет обсуждаться 3 декабря, голосование по вопросу доверия состоится в среду. Кроме того, правительственные партии Союз "зеленых" и "Финляндский центр" потребовали от премьера объяснений по поводу ситуации с почтой.

Забастовка почтальонов

11 ноября Профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU) объявил забастовку из-за несогласия с работодателем по условиям труда и перевода из одного профсоюза в другой. До этого в течение нескольких недель между ним и работодателем шли переговоры, согласовать позиции стороны не смогли. Первая забастовка сотрудников почты завершилась 24 ноября, вторая началась 25 ноября и должна была продлиться до 8 декабря, однако затем дата поменялась на 22 декабря. Забастовка охватила около 10 тыс. сотрудников почты.

В PAU ранее пояснили, что руководство почтовой службы пыталось пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками в сторону снижения их доходов.

Ноябрь традиционно является одним из наиболее загруженных месяцев в работе почты Финляндии, поскольку именно в это время финны начинают рассылать посылки и открытки к Рождеству. Забастовка привела к задержкам в доставке почтовой корреспонденции от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, забастовки солидарности объявили также многие другие профсоюзы, что привело, в частности, к отмене авиарейсов, автобусов и морских круизов.

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