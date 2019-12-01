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Греция и Египет считают дестабилизирующими соглашения Турции с Ливией

Анкара и Триполи ранее подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон

АФИНЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Греция и Египет считают дестабилизирующими турецко-ливийское соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, которые были недавно подписаны в Стамбуле. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи в Каире с главой МИД Египта Самехом Шукри. Заявление Дендиаса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"У нас была возможность обсудить двусторонние вопросы, а также широкий круг вопросов, касающихся юго-восточного Средиземноморья и региона Персидского залива. Как всегда, с Египтом у нас общее видение большинства проблем", - сказал Дендиас. "И, конечно же, мы обсудили два меморандума, которые подписали Турция и председатель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж. Прежде всего, у нас обоих сложилось впечатление, что господину Сараджу, вероятно, не хватает необходимой законности для подписания этих меморандумов. В любом случае они действуют как дестабилизирующие факторы для широкого региона. Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - подчеркнул глава МИД Греции.

Дендиас также сообщил о "достигнутой договоренности с египетским министром ускорить дискуссии между группами технических специалистов о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между Грецией и Египтом".

Соглашения ПНС Ливии с Турцией

В минувший четверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что Турция и ПНС Ливии подписали соглашение о военном сотрудничестве. Кроме того, Турция и Ливия подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, который вызвал очень резкую реакцию в Греции. В пятницу МИД Греции срочно потребовал у посла Ливии в Афинах текст данного меморандума, пригрозив высылкой, если он его не предоставит до следующего четверга.

Источники в МИД Греции отметили, что премьер-министр Кириакос Мицотакис поднимал вопрос о турецко-ливийском меморандуме по разграничению морских зон как с премьер-министром Италии Джузеппе Конте во время их встречи в Риме 26 ноября, так и во время телефонного разговора 29 ноября с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Мицотакис, выступая в воскресенье на 13-м съезде своей партии "Новая демократия", дал понять, что Греция может потребовать от своих союзников по НАТО во вторник на саммите альянса в Лондоне дать ответ на нарушения Турцией международного права. "Альянс не может быть равнодушным, когда один его член открыто нарушает международное право и таким образом выступает против другого члена", - сказал Мицотакис. "Тактика равного удаления полностью несправедлива для нашей страны, которая никогда не стремилась к напряженности в регионе, но знает, как защищать свои права хладнокровно и эффективно", - сказал греческий премьер.

Срочные контакты в ЕС, НАТО и ОБСЕ

Постоянному представительству Греции в Евросоюзе было поручено немедленно проинформировать по поводу турецко-ливийского меморандума по разграничению морских зон Европейскую комиссию, в частности, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Как отмечала газета "Катимерини", постпред Греции доложил об этом в пятницу на заседании комитета постоянных представителей государств - членов ЕС. Греция ожидает, что со стороны ЕС последуют определенные шаги по отношению к Триполи и Анкаре.

По словам дипломатических источников, на предстоящей неделе министр иностранных дел Греции проведет серию бесед с коллегами из влиятельных стран региона и поставит перед ними данный вопрос в кулуарах встреч в НАТО и ОБСЕ. Наконец, ожидается приглашение спикеру ливийского парламента, который близок к фельдмаршалу Халифе Хафтару, совершить визит в Афины.

Игнорирование греческих территориальных вод

Ранее на этой неделе президент Турции Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу ПНС Ливии Фаиза Сараджа и подписал с ним меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон между двумя странами.

В связи с подписанием этого документа официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас заявил в четверг, что "подписание меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией не может нарушать суверенные права третьих стран". По словам Генниматаса, такие действия "грубо нарушили бы международное морское право и не имели бы юридической силы".

В свою очередь министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что во время его встречи в Нью-Йорке министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сияла не отрицал наличия предложений со стороны Анкары создать исключительную экономическую зону между Турцией и Ливией. Как подчеркнул глава греческого МИД, "такие попытки совершено не отвечают географии, потому что они, безусловно, игнорируют то, в чем... все могут убедиться - между двумя странами находится [греческий] остров Крит, занимающий большое место на географической карте".

Теги
ТурцияГрецияИталияЕгипетЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипКонте, Джузеппе
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