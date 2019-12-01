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Силовики ликвидировали семь участников нападения на полицейских на севере Мексики

У преступников изъяли несколько единиц огнестрельного оружия

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Мексиканские силовики в воскресенье уничтожили семь участников субботнего нападения на полицейских в муниципалитете Вилья-Унион в штате Коауила на севере Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении правительства региона.

"Они убегали по дороге... ведущей в муниципалитет Анауак в штате Нуэво-Леон", - указывается в документе. У преступников были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, боеприпасы и три автомобиля.

Атаку в районе Вилья-Унион устроили члены преступного сообщества "Картель северо-востока". В ходе нее были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре стража порядка, еще шесть полицейских получили ранения.

Мексиканские силовики 17 октября поймали в Кульякане, столице штата Синалоа, Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После этого на городских улицах начались бои между военными и членами преступного сообщества. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Руководители силовых министерств в тот же день приказали отпустить задержанного, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

С января по октябрь текущего года от рук преступников в Мексике погибли более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии.

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Мексика
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