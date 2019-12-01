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Reuters: на северо-западе Камеруна обстреляли пассажирский самолет

В результате инцидента никто не пострадал

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines был обстрелян при подлете к аэропорту города Баменда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на авиакомпанию.

"Самолет приземлился благополучно, жертв и пострадавших нет, ущерб оценивается", - говорится в заявлении руководства Cameroon Airlines. Авиалайнер совершал регулярный рейс из экономической столицы Камеруна города Дуала в Баменду - административный центр Северо-Западного региона страны.

В свою очередь британская радиостанция Би-би-си передает, что в обшивке самолета есть пулевые пробоины.

Осенью 2016 года в расположенных на северо-западе страны двух англоязычных провинциях Камеруна, большинство населения которого говорит на французском языке, начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония".

Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами. Продолжающийся конфликт негативно влияет на экономику страны и тормозит ее развитие.

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Камерун
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