СМИ: сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром на юге Идлиба

ТАСС, 1 декабря. Бойцы сирийской армии отразили в воскресенье нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на свои позиции на подступах к военному аэродрому Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщил новостной портал Al Masdar.

По его сведениям, войска на этом участке фронта перешли в контратаку и вернули под свой контроль поселки Аджаз, Истаблат, Расм-эль-Варад и Сурудж, которые были ранее освобождены в ходе наступательной операции, проведенной 25 ноября.

Ожесточенные бои с террористами, на стороне которых сражаются наемники из экстремистских организаций "Аджнад Кауказ" и "Ансар ат-Таухид", идут за населенный пункт Кефрая. Агентство SANA передало, что противник атаковал большими силами в этом районе и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск. Однако сирийские военнослужащие и ополченцы при поддержке авиации сумели отбить атаки бандформирований и нанесли им потери. Были уничтожены две заминированные машины, которые боевики пытались подорвать у армейских позиций.

В субботу в боях на юге-востоке Идлиба были уничтожены свыше 30 террористов, выведены из строя два танка и пять бронетранспортеров противника. Как отмечает газета Al Watan, поддержку "Джебхат ан-Нусре" оказывают протурецкие оппозиционные группировки, в частности в военных действиях участвуют боевики из "Фронта национального освобождения" (ФНО).

По информации издания, командование ВС Сирии готовит наступательную операцию на юге Идлиба с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом бандформирований возле стратегического шоссе Дамаск - Алеппо. В августе правительственные силы заняли соседний город Хан-Шейхун.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.