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Глава МВД Украины усмотрел угрозу национальным интересам в высказываниях спикера Госдумы

Ранее Вячеслав Володин заявил, что "национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков усмотрел угрозу национальным интересам в высказываниях спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что из-за национализма и притеснения национальных меньшинств из состава Украины "могут выйти ряд областей".

В воскресенье Аваков на своей странице в Facebook оскорбительно отозвался о российском политике, а заодно и предупредил украинцев - "сторонников всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочих твердящих: "Мы один народ", что есть еще и националисты, к которым министр причисляет и себя.

"Если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие как я, - написал Аваков, намекая на наличие якобы недружественных "устремлений русского мира". - К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен".

В субботу Володин заявил журналистам, что "национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". "Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - отметил спикер Госдумы.

Таким образом он отреагировал на попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияАваков, Арсен Борисович
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