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В МИД Украины призвали правоохранителей дать правовую оценку высказываниям Володина

В ведомстве считают необходимым изучить высказывания на предмет нарушения законодательства Украины

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести расследование высказываний председателя Государственной Думы Вячеслава Володина о том, что из-за национализма и притеснения национальных меньшинств из состава Украины "могут выйти ряд областей".

"Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины", - написал Боднар в воскресенье в Facebook.

Накануне Володин заявил журналистам, что "национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". "Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - отметил спикер Госдумы, комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Он назвал эти попытки "очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссия
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