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Премьер Мальты заявил, что в январе уйдет с поста

Джозеф Мускат покинет свою должность на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции

ТАСС, 1 декабря. Джозеф Мускат в январе намерен уйти с поста премьер-министра Мальты на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом он заявил в телевизионном обращении к гражданам страны.

Мускат сообщил, что до середины января продолжит выполнять свои обязанности главы правящей партии и руководителя кабинета министров для обеспечения стабильности в стране. "Я напишу председателю Лейбористской партии, процесс [выбора ее] нового лидера начнется 12 января 2020 года, - приводит слова Муската агентство Reuters. - В этот день я подам в отставку с поста главы Лейбористской партии, через несколько дней я уйду с поста премьер-министра".

Это заявление Муската последовало после того, как тысячи человек в воскресенье собрались на антиправительственную демонстрацию в центре Валлетты.

В субботу агентство Reuters информировало, что суд предъявил мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Как сообщало агентство, в феврале 2017 года журналистка в своем блоге писала, что компания 17 Black, владельцем которой является предприниматель Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами. Автомобиль Галиции был взорван 16 октября 2017 года, она погибла на месте.

26 ноября премьер объявил об отставке главы своей администрации Кита Шембри из-за предполагаемых финансовых связей последнего с Фенеком. Впоследствии Шембри арестовали.

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Мальта
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