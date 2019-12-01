США высоко оценили работу ОЗХО в Сирии

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент высоко оценивает работу в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также деятельность ее группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химического оружия в этой арабской стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус в связи с Днем памяти всех жертв применения химического оружия, отмечаемым 30 ноября.

"Соединенные Штаты высоко оценивают текущую работу ОЗХО в Сирии. В частности, мы высоко оцениваем создание и работу группы по расследованию и идентификации в деле выявления лиц, виновных в применении химического оружия в Сирии", - отмечает дипломат.

Она призвала всех членов ОЗХО в полной мере выполнять положения Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). "Мы должны проявлять солидарность, чтобы с помощью сохранения международных правил против применения химического оружия полностью исключить такую возможность. Мы должны быть готовы привлечь к ответственности тех, кто предпочитает применять химическое оружие", - считает Ортэгус.

По ее мнению, "в мире есть места, где применение химического оружия продолжается безнаказанно". Она в очередной раз подвергла критике президента Сирии Башара Асада за приписываемое властям страны применение химического оружия. "Режим Асада должен прекратить применение химического оружия", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она также приветствовала одобрение странами - членами ОЗХО предложений по внесению в контрольные списки организации новых химикатов, в том числе известного под названием "Новичок".

Доклад по химоружию

Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия сомневается, что эксперты ОЗХО руководствовались принципом непредвзятости при подготовке доклада о расследовании инцидента, связанного с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. По его словам, всем предельно ясно, что "Белые каски" участвовали во множестве постановочных сцен во время того инцидента.

Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли следов применения химоружия. 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции СБ ООН нанесли массированный удар по Сирии, нападению подверглись научно-исследовательский центр, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, военные аэродромы и склады. Запад утверждал, что это ответ Дамаску на применение химоружия в городе Дума.

В докладе ОЗХО объемом более 100 страниц, переданном в ООН, отмечалось, что в Думе имело место использование хлора в качестве оружия. Утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.