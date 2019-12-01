Чешский премьер отверг обвинения Еврокомиссии в конфликте интересов

ПРАГА, 2 декабря /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш отверг результаты аудита Еврокомиссии (ЕК), согласно которым он находится в конфликте государственных, политических и личных интересов. Об этом политик заявил журналистам в воскресенье вечером.

"Это абсолютный абсурд, - отметил он. - Данная Брюсселем трактовка чешского законодательства [в части конфликта интересов] совершенно лишена смысла".

По словам премьера, он занимается исключительно политической деятельностью. Бизнес им был оставлен ради высокого государственного поста, на котором он "полностью поглощен работой на благо чешского государства и общества".