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Чешский премьер отверг обвинения Еврокомиссии в конфликте интересов

Андрей Бабиш заявил, что "полностью поглощен работой на благо государства и общества"

ПРАГА, 2 декабря /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш отверг результаты аудита Еврокомиссии (ЕК), согласно которым он находится в конфликте государственных, политических и личных интересов. Об этом политик заявил журналистам в воскресенье вечером.

"Это абсолютный абсурд, - отметил он. - Данная Брюсселем трактовка чешского законодательства [в части конфликта интересов] совершенно лишена смысла".

По словам премьера, он занимается исключительно политической деятельностью. Бизнес им был оставлен ради высокого государственного поста, на котором он "полностью поглощен работой на благо чешского государства и общества".

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
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