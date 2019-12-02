Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье в Twitter .

"Я ценю поддержку, которую многие из вас оказали мне, становясь волонтерами, жертвуя средства и посещая встречи с избирателями. Буду скучать по возможности таким потрясающим образом познавать Америку", - написал он.

Сестак вступил в борьбу за право выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии в июне 2019 года. За время предвыборной кампании он не участвовал в теледебатах. По данным телекомпании CNBC, конгрессмена поддержали менее 1% избирателей.

Имя соперника нынешнего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.