{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

По данным телекомпании CNBC, конгрессмена поддержали менее 1% избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье в Twitter.

На эту тему
Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

"Я ценю поддержку, которую многие из вас оказали мне, становясь волонтерами, жертвуя средства и посещая встречи с избирателями. Буду скучать по возможности таким потрясающим образом познавать Америку", - написал он.

Сестак вступил в борьбу за право выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии в июне 2019 года. За время предвыборной кампании он не участвовал в теледебатах. По данным телекомпании CNBC, конгрессмена поддержали менее 1% избирателей.

Имя соперника нынешнего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
В Гонконге впервые за два месяца метро возобновило работу в полном объеме
С 4 октября подземка функционировала в ограниченном режиме после волны массовых беспорядков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС