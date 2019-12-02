СМИ: в КНДР строят дополнительные площадки для пусков ракет

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Военные КНДР с лета нынешнего года построили по всей стране несколько десятков дополнительных бетонных площадок, с которых можно с мобильных установок производить пуски ракет различных типов, включая межконтинентальные. Их размеры в длину и ширину составляют несколько десятков метров, сообщает в понедельник японская газета Asahi со ссылкой на американские и южнокорейские источники.

Запуск с обычной почвы может привести к поломке мобильной установки и изменению траектории полета ракеты. Поэтому в КНДР предпочитают использовать для этого заранее подготовленные прочные площадки. Их число наращивают также для того, чтобы затруднить определение места очередного ракетного пуска.

В КНДР в ноябре 2017 года была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" предполагаемой дальностью более 12 тыс. км, которая способна поразить цель на территории США. С тех пор Пхеньян ни разу не запускал ракеты с такими характеристиками, чтобы, как полагают, не накалять атмосферу на переговорах с Вашингтоном. В 2019 году на них не наблюдается особого прогресса, неудачей завершилась состоявшаяся в феврале в Ханое вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В этих условиях Пхеньян возобновил пуски ракет малой дальности и испытания реактивных установок залпового огня большой мощности. С мая было зафиксировано уже 13 таких пусков. Южнокорейская разведка не исключает, пишет Asahi, что до конца года в КНДР может быть проведено новое испытание ракеты средней или большей дальности.