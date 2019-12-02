{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Большинство стран уже ратифицировали протокол о принятии Северной Македонии в НАТО
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Boris Grdanoski
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Boris Grdanoski

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - написал он. "На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" - добавил Помпео.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля нынешнего года Преспанское соглашение вступило в силу.

Большинство стран уже ратифицировали протокол о принятии Северной Македонии в НАТО. В Лондоне 3-4 декабря пройдет саммит государств-членов альянса.

Теги
СШАСеверная Македония
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
В Гонконге впервые за два месяца метро возобновило работу в полном объеме
С 4 октября подземка функционировала в ограниченном режиме после волны массовых беспорядков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС