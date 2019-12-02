Власти Австралии создают рабочую группу для борьбы с иностранным вмешательством

СИДНЕЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Австралии намерено создать специальную рабочую группу для противодействия иностранному вмешательству. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, опубликовавший соответствующее заявление на своем официальном сайте.

В заявлении главы австралийского правительства отмечается, что создание новой структуры станет ответом государства на растущую угрозу иностранного вмешательства. "Приоритетом правительства является обеспечение безопасности австралийцев, поэтому мы инвестируем 87,8 млн австралийских долларов ($59,6 млн - прим. ТАСС) в создание новой рабочей группы для противодействия иностранному вмешательству", - указано в сообщении Моррисона.

Сообщается, что для работы в новом подразделении будут мобилизованы сотрудники национального агентства по безопасности и разведке (ASIO), следователи федеральной полиции Австралии, представители правительственного агентства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC) и ряда других органов безопасности.

Ожидается, что созданная структура сосредоточится на сборе и правовой оценке информации, а также непосредственно на проведении следственных действий, таких как преследование правонарушителей и их задержание. Также планируется, что деятельность группы поможет структурам национальной безопасности Австралии более полно анализировать "дезинформационную деятельность, направленную против демократических процессов и выборов во всем мире".