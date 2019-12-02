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Акции протеста в Гонконге

В Гонконге впервые за два месяца метро возобновило работу в полном объеме

С 4 октября подземка функционировала в ограниченном режиме после волны массовых беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Метро Гонконга с понедельника возобновило работу по всем веткам в полном объеме впервые за почти два месяца. Об этом сообщил оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR.

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Работа метрополитена была нарушена с 4 октября после очередной волны массовых беспорядков и погромов, учиненных радикальными демонстрантами на многих станциях. С тех пор подземка работала с ограничениями и закрывалась на несколько часов раньше обычного для ремонтных работ.

В настоящее время поезда не останавливаются лишь на станции "Университ", которой недавно был нанесен серьезный ущерб протестующими студентами. Также закрыты для ремонта отдельные выходы ряда других станций и увеличен интервал движения по наземной ветке от вокзала "Хун Хом" до границы с материковым Китаем.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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