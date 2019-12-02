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Подготовка к 75-летию Победы

Акция "Дорога памяти" прошла в нескольких городах КНДР

В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских военных

ПХЕНЬЯН, 2 декабря. /ТАСС/. Торжественные церемонии в рамках всероссийской военно-патриотической акции "Дорога памяти" состоялись в городах Чондине и Расоне на севере КНДР. Об этом сообщило в воскресенье вечером генеральное консульство РФ в Чондине на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 25 ноября на сопке Комальсан, где расположен мемориальный комплекс в память о советских воинах, погибших в августе 1945 года при освобождении Чондина, был набран кисет с землей. В последующем этот кисет будет доставлен в Россию для размещения в Главном храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье.

По информации генконсульства, в церемонии памяти приняли участие представители народного комитета Чондина во главе с начальником управления внешних связей Ким Мён Чхолем, а также учителя и учащиеся Синамской средней школы, которые ухаживают за могилами советских воинов.

Как отмечается в сообщении дипмиссии, в акции "Дорога памяти", которая состоялась в Расоне 29 ноября, приняли участие представители городских властей и специалисты российско-корейского совместного предприятия "РасонКонТранс".

Памятники советским воинам в КНДР установлены также в городах Пхеньян, Хэджу, Нампхо, Тонним, Синыйджу, Вонсан и Хамхын. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских военнослужащих.

"Дорога памяти"

В рамках акции "Дорога памяти" в Подмосковье со всего мира будут доставлены около 15 тыс. кисетов с частицами земли, а также капсулы с водой с мест гибели советских военных кораблей. Их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который будет построен в парке "Патриот". Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы.

Теги
КНДРРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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