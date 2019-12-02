СМИ: слова Макрона о "смерти мозга" НАТО сильно разозлили Трампа

"Он [Трамп] разозлен на Макрона уже в течение длительного времени", - цитирует портал свой источник в вашингтонской администрации. Другой источник Axios полагает, что высказывания французского президента могут иметь парадоксальный эффект и приведут к тому, что Трамп будет позитивнее говорить о НАТО на ее саммите, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

По данным источников портала в НАТО, члены альянса "упорно работали над созданием позитивной" повестки. В нее вошли "увеличение расходов европейских союзников на оборону на $130 млрд с 2016 года, <...> уменьшение доли США в бюджете НАТО". Источники Axios считают, что в связи с выборами в следующем году Трамп "захочет поставить все это себе в заслугу". При этом "союзники по-прежнему весьма опасаются непредсказуемости президента" США.