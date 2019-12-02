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В Японии женщина впервые возглавила корабль ПРО

Капитан первого ранга Михо Отани будет иметь под своим командованием примерно 300 моряков

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Женщина-офицер впервые в истории японского военного флота стала командиром боевого корабля, оснащенного многоцелевой компьютеризированной системой слежения и перехвата баллистических ракет Aegis. Церемония вступления в должность 48-летней капитана первого ранга Михо Отани состоялась в понедельник на базе ВМС Майдзуру на побережье Японского моря, передает информационное агентство Kyodo.

В качестве капитана эсминца "Мёко" водоизмещением 7,5 тыс. тонн она будет иметь под командованием примерно 300 моряков. Этот корабль, оснащенный ракетами-перехватчиками, будет вести боевое дежурство в Японском море.

Женщины сейчас все более активно занимают высокие посты в японском военном флоте, который ранее был вотчиной исключительно мужчин. В 2018 году, например, капитан первого ранга Рёко Адзума также впервые в истории возглавила группу из четырех боевых кораблей, включая крупнейший в ВМС страны вертолетоносец "Идзумо".

Ранее женщинам также было разрешено становиться пилотами боевых самолетов.

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