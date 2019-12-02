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Трамп обсудил с Нетаньяху "угрозу со стороны Ирана"

Лидеры США и Израиля также рассмотрели другие региональные вопросы

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье во время телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил "угрозу со стороны Ирана", а также другие региональные вопросы. Об этом говорится в распространенном сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Сегодня [в воскресенье] президент Дональд Трамп общался [по телефону] с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие важнейшие двусторонние и региональные вопросы", - говорится в документе.

Теги
СШАИранИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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