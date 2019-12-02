СМИ: разведывательный самолет США совершил полет в районе южнокорейской границы с КНДР

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет ВВС США совершил разведывательный полет у межкорейской границы для сбора информации о КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

Как сообщается, самолет-разведчик Boeing RC-135W "выполнял задачи над Желтым морем и столичной провинцией Кёнгидо". Иных подробностей Yonhap не приводит.

Агентство отмечает, что полет состоялся на фоне обеспокоенности, что "Северная Корея может предпринять новые военные провокации". На прошлой неделе Пхеньян провел испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За пусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" их итогами. 23 ноября Север провел артиллерийские стрельбы возле границы с Южной Кореей, на которых также присутствовал глава государства.