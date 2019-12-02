{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

СМИ: в Гонконге на фоне протестов ухудшилась криминогенная обстановка

Cотрудники полиции практически прекратили патрулировать улицы малыми группами из-за нехватки персонала, отмечает газета South China Morning Post

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Существенный рост числа разбоев и ограблений отмечен за последние месяцы в Гонконге на фоне того, как основное внимание полиции сейчас занято массовыми протестами. Этот факт констатировала в понедельник газета South China Morning Post, сообщившая о новом случае вооруженного налета на ювелирный магазин в мегаполисе, где уровень преступности всегда считался низким.

На эту тему
Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

В воскресенье, когда в городе проходили очередные демонстрации, банда из пяти человек ограбила ювелирный салон. Угрожая продавцам ножами, злоумышленники в масках разбили витрины и похитили драгоценности на $250 тыс. Их розыск пока не дал результатов.

Аналогичное преступление было совершено две недели назад в другом магазине, где были украдены ювелирные изделия на $320 тыс. 8 ноября банда налетчиков, вооруженных ножами, похитила дорогие часы на $1,3 млн.

Как отмечает газета, с августа на фоне усиления протестных акций сотрудники полиции практически прекратили патрулировать улицы малыми группами из-за нехватки персонала и риска подвергнуться нападениям со стороны радикальных демонстрантов. На этом фоне в городе отмечено ухудшение криминогенной обстановки, число краж выросло почти в полтора раза.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Израильские военные арестовали 11 палестинцев по подозрению в терроризме
Все арестованные переведены для проведения допросов в Службу общей безопасности Израиля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС