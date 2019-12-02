СМИ: в Гонконге на фоне протестов ухудшилась криминогенная обстановка

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Существенный рост числа разбоев и ограблений отмечен за последние месяцы в Гонконге на фоне того, как основное внимание полиции сейчас занято массовыми протестами. Этот факт констатировала в понедельник газета South China Morning Post , сообщившая о новом случае вооруженного налета на ювелирный магазин в мегаполисе, где уровень преступности всегда считался низким.

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В воскресенье, когда в городе проходили очередные демонстрации, банда из пяти человек ограбила ювелирный салон. Угрожая продавцам ножами, злоумышленники в масках разбили витрины и похитили драгоценности на $250 тыс. Их розыск пока не дал результатов.

Аналогичное преступление было совершено две недели назад в другом магазине, где были украдены ювелирные изделия на $320 тыс. 8 ноября банда налетчиков, вооруженных ножами, похитила дорогие часы на $1,3 млн.

Как отмечает газета, с августа на фоне усиления протестных акций сотрудники полиции практически прекратили патрулировать улицы малыми группами из-за нехватки персонала и риска подвергнуться нападениям со стороны радикальных демонстрантов. На этом фоне в городе отмечено ухудшение криминогенной обстановки, число краж выросло почти в полтора раза.