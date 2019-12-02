Помпео: США намерены сотрудничать с новым руководством ЕС в противодействии России

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Евросоюза в противодействии угроз, которые, с точки зрения Вашингтона, исходят от России, Китая и Ирана. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Госдепартаментом заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в связи с началом работы нового состава Европейской комиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

"Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом, его председателем Давидом Сассоли и государствами - членами Евросоюза для достижения наших общих целей. Среди них - укрепление наших торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам нашей безопасности и демократическим ценностям, в том числе угрозам со стороны России, Коммунистической партии Китая, а также Ирана", - отметил Помпео. По его словам, США нацелены на укрепление партнерства с ЕС "в целях обеспечения мирного и успешного будущего" своих граждан.