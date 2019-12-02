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Вице-премьер Украины исключил возможность выхода областей из состава страны

При этом Дмитрий Кулеба заявил о готовности принять пару российских областей в состав Украины

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что никакие области не будут выходить из состава страны. Об этом он сообщил в Twitter, комментируя высказывания председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. В то же время готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - заявил он. Кулеба также разместил "обзорную карту украинских земель" начала 1900-х годов, на которой обозначены регионы, где, в том числе, проживали украиноязычные подданные Российской империи.

Накануне Володин заявил журналистам, что "национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". "Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - отметил спикер Госдумы, комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Он назвал эти попытки "очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам".

Между тем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков усмотрел угрозу национальным интересам в высказываниях Володина, а заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести соответствующее расследование.

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