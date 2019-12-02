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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Замглавы МИД Ирана обсудил в Пекине ядерную сделку с коллегой из Китая

Одной из тем переговоров стало заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел, которое запланировано на 6 декабря

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили ядерную сделку. Об этом в понедельник сообщает агентство IRNA.

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Одной из тем обсуждения стало заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел, которое запланировано на 6 декабря.

"Ядерная сделка - это большое достижение дипломатии, и наши друзья из Китая согласились с тем, что это соглашение нужно сохранить, - сказал Арагчи по итогам переговоров. - В связи с этим мы рассмотрели различные идеи по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

После встречи с заместителем главы МИД Китая Арагчи отправился в Токио, где также намерен обсудить с японскими коллегами вопросы, связанные с ядерной сделкой.

Теги
ЯпонияИранКитайСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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