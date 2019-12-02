Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. Об этом он заявил в интервью газете Le Mond , опубликованном в понедельник. Таким образом, украинский лидер поставил под вопрос последовательность выполнения минских соглашений.

"Это самый деликатный вопрос, без сомнения, - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о контроле границы с РФ как условии выборов в республиках Донбасса. - Согласно тому, что было написано в минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий".

Зеленский пообещал, что поднимет вопрос об условиях выборов в ДНР и ЛНР на саммите в Париже, который состоится 9 декабря. Он добавил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о новом, более масштабном обмене заключенными по примеру того, который состоялся 7 сентября. Также украинский лидер подчеркнул, что еще одним условием является полное прекращение огня.

"Если мы выполним эти два условия, тогда можно говорить о выборах. Но для этого потребуется тотальное разоружение и полное разведение всех вооруженных групп и исчезновение всего оружия", - указал Зеленский. Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что даже в случае провала переговоров в Париже он не собирается возвращаться к военному варианту решения кризиса, несмотря на то, что "некоторые на Украине выражают готовность [к этому]".

"Более 1 млн человек покинули Донбасс, спасаясь от стрельбы. Они тоже должны будут иметь возможность вернуться и проголосовать. Этого хотим мы, украинцы. Если мы дошли до этого пункта в переговорах, то нам кажется, что Россия тоже хочет мира", - сказал он.

Минские соглашения и обмен заключенными

Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минска-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания Зеленского на пост президента Украины. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.