Додон заявил, что США приютили олигарха Плахотнюка, чтобы влиять на политику в Молдавии

КИШИНЕВ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон.

"Те, кто помог бежать Плахотнюку, рассчитывали, как минимум, на его контроль над Демократической партией. Он обещал им обеспечить поддержку проевропейскому правительству Санду (премьера Майи Санду - прим. ТАСС) и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны", - сказал Додон. По его словам, также беглого олигарха "планировали использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне". Президент напомнил, что во время правления Демпартии, которую возглавлял Плахотнюк, из Молдавии высылали российских дипломатов, журналистов, политиков, были введены ограничения на российские СМИ, чиновникам запретили ездить в Россию.

"Однако те, кто его приютили, похоже, понимают, что он уже вряд ли им пригодится. Новое руководство Демпартии дистанцируется от олигарха, за которым тянется шлейф негатива - недавно у некоторых его ближайших соратников потребовали сдать депутатские мандаты", - рассказал Додон.

США отказали в поддержке

Посол США в Молдавии Дерек Хоган на прошлой неделе рассказал, что олигарх бежал 14 июня после беседы с ним, в которой сообщили, что он лишился поддержки Вашингтона. В то же время американский дипломат отметил, что из Молдавии не обращались к властям США с просьбой выдать олигарха. По его словам, он обсуждал эту проблему с правительством Санду, но официального запроса пока не поступило.

В июне поддерживающие Додона социалисты и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против Плахотнюка, которого обвинили в коррупции и узурпации власти. Однако демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, вынуждены были уступить власть. Как рассказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где живет в своем доме в Майами.

В Молдавии против Плахотнюка возбудили уголовные дела и объявили в международный розыск. В России его также обвиняют в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями судов Москвы он заочно арестован.