Президент Украины заявил, что никому не верит в политике

ВАРШАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять.

"Я никому не доверяю в политике", - сказал Зеленский, отвечая в ходе интервью изданию "Газета выборча" на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.

"В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь [в политике] не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы", - добавил украинский лидер.