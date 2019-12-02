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Президент Украины заявил, что никому не верит в политике

Владимир Зеленский подчеркнул, что в этой сфере у всех свои интересы

ВАРШАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять.

"Я никому не доверяю в политике", - сказал Зеленский, отвечая в ходе интервью изданию "Газета выборча" на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.

"В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь [в политике] не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы", - добавил украинский лидер.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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