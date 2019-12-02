Парламент Азербайджана обратился к президенту с просьбой о роспуске

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в понедельник принял обращение к президенту о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в законодательный орган. За это решение проголосовали 99 депутатов парламента, один - против, один воздержался, еще один не проголосовал, передает корреспондент ТАСС.

С инициативой роспуска Милли Меджлиса выступили депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения состава парламента.