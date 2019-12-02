Столтенберг заявил, что НАТО выступает за переговоры с Россией о контроле над вооружениями

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. НАТО стремится к улучшению отношений с Россией и считает необходимым диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью немецкому телеканалу ARD.

"Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - сказал он. По его словам, нужно говорить с Москвой. "Но и в ситуации, когда улучшения отношений не происходит, мы должны быть в состоянии управлять сложными отношениями с ними [с Россией]", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек отверг критику президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес НАТО, который в интервью журналу The Economist заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Столтенберг выразил уверенность в том, что во время предстоящего 3-4 декабря саммита в Лондоне все лидеры стран - членов НАТО "подтвердят свой вклад в общую оборону". "Один за всех, все за одного, статья 5 [устава НАТО]", - сказал Столтенберг.

"Мы едины в том, что касается основного сигнала - мы держимся вместе", - подчеркнул он. По его мнению, альянс способен преодолеть существующие разногласия и трудности.