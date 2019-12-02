Министр обороны ФРГ заявила, что влияние России и Китая на Балканах растет

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что влияние России и Китая на Балканах растет. Об этом она заявила во время визита в Приштину, передает в понедельник медиакомпания Deutsche Welle (DW).

"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", - приводит ее слова DW.

Крамп-Карренбауэр утверждала, что Россия использует такие формы влияния, как и в странах Балтии. Что имеется в виду, не уточняется. По мнению министра обороны ФРГ, Москва со скепсисом относится к выстраиванию отношений между балканскими государствами и Западом.