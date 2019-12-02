{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр обороны ФРГ заявила, что влияние России и Китая на Балканах растет

Аннегрет Крамп-Карренбауэр при этом подчеркнула, что Москва со скепсисом относится к выстраиванию отношений между балканскими государствами и Западом

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что влияние России и Китая на Балканах растет. Об этом она заявила во время визита в Приштину, передает в понедельник медиакомпания Deutsche Welle (DW).

"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", - приводит ее слова DW.

Крамп-Карренбауэр утверждала, что Россия использует такие формы влияния, как и в странах Балтии. Что имеется в виду, не уточняется. По мнению министра обороны ФРГ, Москва со скепсисом относится к выстраиванию отношений между балканскими государствами и Западом.

Теги
ГерманияРоссияКитай
Реклама на ТАСС
МИД Турции: соглашение Турции и Ливии по морским зонам не нарушает международное право
В ведомстве отметили, что действия турецкого правительства основаны на международном праве и "справедливом подходе"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС