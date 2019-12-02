МИД Турции: соглашение Турции и Ливии по морским зонам не нарушает международное право

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам не противоречит нормам международного права. С таким утверждением выступил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, чьи слова приводит в понедельник Анатолийское агентство.

"Соглашение определило часть морских юрисдикций Турции в регионе, и оно соответствует решениям судов, которые формируют международную юриспруденцию и международное право, включая соответствующие статьи Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Посредством этого соглашения две страны четко продемонстрировали свое намерение не допустить урегулирования проблемы Восточного Средиземноморья в виде "свершившегося факта", - подчеркнул Аксой.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, "действия турецкого правительства в регионе основаны на международном праве и "справедливом подходе", в то время как страны, которые отвергают законные аргументы Турции, предприняли односторонние шаги, озвучивая обвинения в адрес Анкары".

Соглашения ПНС Ливии с Турцией

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, вызвавший резкую реакцию Афин.

Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг заключенные Сараджем с Турцией документы.

Схиратское соглашение - это ливийское "политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират на основе мирного плана ООН, предусматривающего создание в Ливии органов власти, в частности ПНС.

В настоящее время в стране параллельно существуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.