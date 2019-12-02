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Парламент Маврикия избрал нового президента страны

Им стал Притхвираджсингх Рупун

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламент Маврикия избрал в понедельник большинством голосов нового президента островного государства в юго-западной части Индийского океана. Этот пост занял 61-летний Притхвираджсингх Рупун, сообщило агентство France-Presse. Он пришел на смену первой в истории страны женщине на данном посту - Амине Гариб-Факим, которая ушла в отставку в 2018 году в результате финансового скандала.

Маврикий - парламентская республика, кандидатуру президента предложил 57-летний премьер-министр Правинд Джагнот. Правящая партия Джагнота - "Боевое социалистическое движение" победила на состоявшихся 7 ноября парламентских выборах. По итогам голосования партия "Боевое социалистическое движение" завоевала 35 мандатов из 62, за которые велась борьба на всеобщих выборах. В результате Джагноту, который занимает пост главы правительства с января 2017 года, удалось переизбираться на второй срок.

Рупун - адвокат по образованию, впервые был избран в парламент в 2000 году. Занимал посты министра регионального самоуправления, министра социальной интеграции и министра искусств и культуры.

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Маврикий
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