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Источник: НАТО в Лондоне подчеркнет готовность к политике "устрашения и диалога" с Россией

По его данным, этот вопрос страны-члены Североатлантического альянса поднимут 3-4 декабря на саммите
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Страны-члены НАТО на предстоящем 3-4 декабря саммите в Лондоне подчеркнут в итоговом документе готовность к продолжению политики "устрашения и диалога" с Россией. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в кабмине ФРГ.

"Будет высказывание о продолжении политики "устрашения и диалога" в отношениях с Россией", - заявили в германском правительстве.

Как отметил источник, ожидается, что в итоговом документе члены НАТО заявят, в частности, о приверженности альянсу, договоренностям, достигнутым в Уэльсе. Будет пункт, посвященный вопросам кибербезопасности, а также тема выстраивания отношений с Китаем. "Китай там будет упоминаться не как страна-противник, но как страна, в отношениях с которой требуется анализ, где НАТО видит надежды и вызовы", - указали в кабмине ФРГ.

Источник подтвердил, что на полях канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентами Турции и Франции Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном, а также премьером Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе такой четырехсторонней встречи будет обсуждаться ситуация на севере Сирии. На среду запланирована двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.

В новость были внесены изменения (14:26 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Меркель, АнгелаСШАТурцияГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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