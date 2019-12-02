МАГАТЭ продолжит работать с Ираном по вопросу ядерного соглашения

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит работать над урегулированием вопросов, связанных с ядерной деятельностью Ирана. Об этом заявил в понедельник новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.

По его словам, на своем новом посту он будет поддерживать сотрудничество с властями Ирана по вопросу ядерного соглашения. "Вопросы, касающиеся Ирана, очень важны, - сказал Гросси журналистам. - Мы собираемся продолжить работать в этом направлении".

Гросси отказался называть ядерную проблему Ирана вызовом для МАГАТЭ, потому что урегулирование ядерных вопросов остается частью серьезной работы агентства. "Я могу сказать, что это наш приоритет, - сказал Гросси. - Я уверен, что Иран будет предоставлять нам собственное видение и говорить о своих ожиданиях от этого процесса".

Делегаты специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в понедельник утвердили Гросси гендиректором этой организации. Он стал шестым главой агентства со сроком полномочий с 3 декабря 2019 года по 2 декабря 2023 года.