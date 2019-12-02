{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

МАГАТЭ продолжит работать с Ираном по вопросу ядерного соглашения

Новый генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что вопросы, касающиеся республики, очень важны

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит работать над урегулированием вопросов, связанных с ядерной деятельностью Ирана. Об этом заявил в понедельник новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.

По его словам, на своем новом посту он будет поддерживать сотрудничество с властями Ирана по вопросу ядерного соглашения. "Вопросы, касающиеся Ирана, очень важны, - сказал Гросси журналистам. - Мы собираемся продолжить работать в этом направлении".

Гросси отказался называть ядерную проблему Ирана вызовом для МАГАТЭ, потому что урегулирование ядерных вопросов остается частью серьезной работы агентства. "Я могу сказать, что это наш приоритет, - сказал Гросси. - Я уверен, что Иран будет предоставлять нам собственное видение и говорить о своих ожиданиях от этого процесса".

Делегаты специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в понедельник утвердили Гросси гендиректором этой организации. Он стал шестым главой агентства со сроком полномочий с 3 декабря 2019 года по 2 декабря 2023 года.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Реклама на ТАСС
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить продукцию Apple
На данный момент петицию поддержали 635 человек при минимально необходимых для рассмотрения 25 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС