В ЕС прокомментировали сделку Турции и Ливии по морским зонам

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Турция должна соблюдать международное право и избегать действий, которые подрывают мирные отношения с соседями. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам.

"Вы знаете, что ЕС не раз подчеркивал, что Турция должна соблюдать международное право и уважать соседство и избегать любых действий, которые подрывают мирные соседские отношения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и признанным мировым сообществом Правительством национального согласия (ПНС), которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, вызвавший резкую реакцию Афин.

Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг заключенные Сараджем с Турцией документы.

Схиратское соглашение - это ливийское "политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират на основе мирного плана ООН, предусматривающего создание в Ливии органов власти, в частности ПНС.

В настоящее время в стране параллельно существуют два правительства: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.