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Выборы президента США - 2020

Губернатор Монтаны объявил о выходе из предвыборной президентской гонки в США

В настоящее время в президентской гонке участвуют около 20 претендентов

ТАСС, 2 декабря. Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок в понедельник отказался от дальнейшего участия в борьбе за Белый дом в качестве претендента от Демократической партии США.

"Я вступил в гонку с надеждой вернуть нас на те позиции, которые мы утратили, оставить позади разногласия и избавиться от коррупционного влияния темных денег. Хотя причины, по которым я начал борьбу, до сих пор актуальны, я покидаю гонку, преисполненный благодарностью и оптимизмом, вдохновленный хорошими людьми, с которыми я имел честь встретиться во время избирательной кампании", - заявил Буллок, слова которого приводит телекомпания ABC.

В настоящее время в президентской гонке участвуют около 20 претендентов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин). Согласно опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult, наибольшей популярностью среди избирателей-демократов пользуются бывший вице-президент США Джозеф Байден (31%), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (20%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18%).

На место кандидата в президенты от Республиканской партии пока претендуют двое - действующий глава администрации США Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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