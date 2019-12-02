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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

В ведомстве заявили, что "Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу"

ГААГА, 2 декабря. /ТАСС/. Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17. Об этом сообщили в понедельник в ведомстве.

Прокуратура напомнила, что ранее направила РФ просьбу о предварительном аресте человека, который может быть причастен к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. "Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого пока не было принято решение о предъявлении обвинений", - заметили в ведомстве.

Однако, по данным прокуратуры, "Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу". "В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", - утверждают в ведомстве.

Теги
НидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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