Болсонару готов обсудить с Трампом введение пошлин на сталь и алюминий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару готов обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом введение пошлин на импорт стали и алюминия из южноамериканской республики. Об этом политик заявил в понедельник журналистам.

"Я сейчас поговорю с [министром экономики Паулу] Гедесом и, если будет необходимо, позвоню Трампу. У меня есть канал связи с ним", - сказал глава государства.

Ранее в понедельник Трамп написал в Twitter, что незамедлительно возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты из-за того, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют. Президент также призвал Федеральную резервную систему США действовать таким образом, чтобы "страны больше не получали преимуществ от нашего сильного доллара, еще больше девальвируя свои валюты".

Курс бразильской национальной валюты к доллару США в ноябре зафиксировал падение на 5,73%, достигнув отметки 4,23 реала за $1 по итогам торговой сессии в пятницу. С начала года реал потерял 9,43% своей стоимости.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.