Нетаньяху сообщил, что обсудил с Трампом планы аннексии частей Западного берега

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 1 декабря планы по распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.

"Я говорил вчера [1 декабря] с Трампом. Мы обсуждали исторические возможности на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля", - цитирует выступление премьера в городе Ашкелон на юге еврейского государства израильское государственное радио Kan.

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.