На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить продукцию Apple

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Электронная петиция с требованием запретить гаджеты корпорации Apple появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. В настоящее время петицию поддержали 635 человек при минимально необходимых для рассмотрения 25 тыс. подписей.
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"Требую немедленно запретить деятельность Apple на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз. Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств", - сказано в петиции. До конца голосования за документ осталось 89 дней.
На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". До этого, в частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ.
Посольство Украины в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент и к руководству Apple в связи с тем, что корпорация стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона". А бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.