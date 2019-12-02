На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить продукцию Apple

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Электронная петиция с требованием запретить гаджеты корпорации Apple появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. В настоящее время петицию поддержали 635 человек при минимально необходимых для рассмотрения 25 тыс. подписей.

"Требую немедленно запретить деятельность Apple на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз. Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств", - сказано в петиции. До конца голосования за документ осталось 89 дней.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". До этого, в частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ.

Посольство Украины в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент и к руководству Apple в связи с тем, что корпорация стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона". А бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.