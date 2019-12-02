Новый глава дипломатии ЕС заявил, что пока нет причин снимать санкции против России

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что нет причин отказываться от санкций в отношении России, "не получив ничего в ответ" от Москвы. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого (их введения - прим. ТАСС). Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы", - утверждал Боррель. В то же время он подчеркнул, что, "разумеется, сами по себе санкции не являются политикой", и заявил о намерении искать баланс интересов в отношениях с Россией.

Говоря об ограничительных мерах против Москвы, Боррель указал на то, что, например, в Венесуэле "американские санкции не решают проблем, но затрагивают население" страны. "Оно находится в условиях гуманитарного кризиса", - добавил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.