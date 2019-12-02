СМИ: глава финского МИД пытался самовольно вывезти детей боевиков ИГ из Сирии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пытался самовольно вывезти в Финляндию детей финских боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из сирийского лагеря Эль-Холь. Такие данные опубликовала в понедельник газета Ilta-Sanomat.

Для этого, по информации издания, он пытался оказать давление на одного из чиновников финского МИД - главу консульского отдела Паси Туоминена, чтобы тот вывез детей из Сирии рейсом для дипломатов и объявил, что это было его собственное решение. Предполагалось, что из страны детей заберут осенью этого года без матерей.

Туоминен отказался выполнить просьбу министра, сославшись на нежелание нарушать международное право, после чего, утверждает газета, был смещен со своего поста. Второй причиной для его смещения с должности, по данным Ilta-Sanomat, якобы стало изменение с сентября требований для получения финского Шенгена россиянами в сторону их ужесточения. Сам Хаависто все эти данные отрицал.

Объяснений по поводу информации издания уже потребовал от главы финского МИД комитет по международным делам парламента страны. "Если это действительно имело место, то Хаависто не сообщил об этом нашему комитету и парламенту", - заявил глава комитета Мика Ниикко. По его словам, уже "сам по себе план привезти детей консульским рейсом нарушает законы и международные соглашения". Он добавил, что, по консульскому законодательству, разлучать детей с матерями нельзя, то есть жены боевиков тоже должны были бы в этом случае приехать в Финляндию, что "стало бы угрозой безопасности для страны".

"Комитет по международным делам хочет услышать от министра четкие разъяснения по этому вопросу, мы пригласили его сделать это завтра [во вторник]", - указал Ниикко.

Финские дети в Эль-Холь

В конце мая телекомпания Yle сообщила, что более 30 детей, рожденных уехавшими из Финляндии на войну в Сирию женщинами, находятся в настоящее время в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. По ее информации, всего в лагере 44 человека, связанных с Финляндией, из них 11 женщин и 33 ребенка, часть из которых появились на свет в Сирии. Все 11 женщин родились в Финляндии, трое из них - финки по национальности. Они сообщили Yle, что хотят вернуться на родину вместе со своими детьми.

Хаависто ранее подчеркивал, что финское правительство не готовит операцию по коллективному вывозу в Финляндию финских женщин и детей, находящихся в лагере Эль-Холь. В свою очередь премьер-министр Финляндии Антти Ринне сообщил, что жители лагеря "не могут свободно из него выйти, многие из них находятся под следствием за совершенные действия", поэтому финская сторона не может "просто зайти туда и забрать людей".

Власти Финляндии уже несколько месяцев обсуждают варианты обеспечения безопасности жен и детей боевиков террористической

Согласно опубликованному 13 июня телефонному опросу тысячи человек, который был проведен по заказу Yle, каждый третий житель Финляндии против возвращения в страну финских жен боевиков ИГ и их детей из лагерей беженцев в Сирии. Всего на войну в Сирию и Ирак из Финляндии уехали около 80 человек.