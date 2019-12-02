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Зариф призвал страны ЕС разрешить компаниям поставки лекарства в Иран

Глава МИД республики подчеркнул, что это "минимальный человеческий долг" европейцев

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны Европы разрешить европейским компаниям продажу жизненно важных лекарств в страну. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Вместо высокомерных угроз и пустых обещаний ЕС должен начать с чего-то очень простого, - заявил он. - Пусть Molnlycke Health Care (шведский производитель медицинских изделий - прим. ТАСС) начнет продавать лекарства, с помощью которых иранские дети с буллёзным эпидермолизом смогут обрабатывать свои раны".

Он добавил, что это "минимальный человеческий долг" европейцев.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. Эти меры затруднили реализацию любых финансовых операций с Ираном, включая торговлю продовольствием и лекарствами.

По версии иранской стороны, остальные участники ядерной сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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Иран
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