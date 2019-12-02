Полиция Гонконга задержала в выходные 58 радикальных демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Гонконгская полиция задержала в минувшие выходные 58 радикальных участников уличных беспорядков. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель правоохранительных органов, старший суперинтендант Гун Винчэн.

"За последние два дня были задержаны 48 мужчин и 10 женщин в возрасте от 14 до 36 лет. Они обвиняются в незаконных собраниях, владении оружием и нанесении ущерба собственности", - отметил офицер.

Основные беспорядки вспыхнули в воскресенье в материковой части города, когда группы радикалов сошли с согласованного с властями маршрута мирного митинга и начали провоцировать беспорядки. Они кидали в стражей порядка бутылки, кирпичи, устраивали погромы в магазинах и ресторанах, чей бизнес имеет отношение к материковому Китаю. В ходе столкновений были ранены трое стражей порядка.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжают антиправительственные выступления. В общей сложности за полгода число задержанных достигло 5947 человек, уточнили на пресс-конференции.