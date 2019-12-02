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Кризис в Сирии
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Асад и спецпредставитель президента России обсудили обстановку в Идлибе

Стороны также обсудили подготовку следующего раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Нур-Султане

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили обстановку в зоне сирийского города Идлиб, ситуацию на северо-востоке Сирии, а также подготовку к следующему раунду переговоров по урегулированию сирийского кризиса, которые проходят в Нур-Султане (ранее Астана - прим. ТАСС). Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией главы сирийского государства.

В ходе встречи в Дамаске президентом Асад, спецпредставитель президента РФ Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудили "ситуацию в Сирии, особенно в Идлибе, и повторные нападения базирующихся там террористических организаций на соседние районы", отмечается в документе.

Кроме того, стороны обсудили обстановку на северо-востоке страны, а также подготовку следующего раунда переговоров в Нур-Султане, "где была достигнута договоренность о продолжения консультаций и координации между двумя сторонами перед лицом попыток отдельных стран вмешаться в политический процесс в Сирии".

Теги
СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезВершинин, Сергей Васильевич
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