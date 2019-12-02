Болсонару "практически уверен", что Трамп пересмотрит свое решение по пошлинам на алюминий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару "практически уверен", что его североамериканский коллега Дональд Трамп пересмотрит свое решение относительно введения пошлин на импорт в США алюминия из этой южноамериканской республики. Об этом политик заявил в понедельник в интервью радио Itatiaia.

"Наша экономика основана на сырье. Надеюсь он поймет это и не станет нас [таким образом] наказывать. Я практически уверен, что он пойдет нам навстречу", - сказал Болсонару. По его словам, на укрепление курса доллара по отношению к валютам южноамериканских республик, ставшее причиной объявленных Вашингтоном протекционистских мер, влияет торговая война США и Китая. Само решение Трампа политик не считает "ответной мерой", отмечая, что американская экономика в десятки раз превышает по объемам бразильскую.

Ранее в понедельник Трамп написал в Twitter, что незамедлительно возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты из-за того, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют. Президент также призвал Федеральную резервную систему США действовать таким образом, чтобы "страны больше не получали преимуществ от нашего сильного доллара, еще больше девальвируя свои валюты".

Курс бразильской национальной валюты к доллару США в ноябре зафиксировал падение на 5,73%, достигнув отметки 4,23 реала за $1 по итогам торговой сессии в пятницу. С начала года реал потерял 9,43% своей стоимости.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.