{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зеленский: без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на месте

Лидер Украины подчеркнул, что "никакой измены" украинскому народу на ожидаемой встрече лидеров "нормандской четверки" не будет
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/Toms Kalnins
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/Toms Kalnins

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта в Донбассе нужен, так как без него реального продвижения в этом вопросе не будет. Об этом в понедельник в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На эту тему

"Вы знаете, без этого диалога [по Донбассу с Владимиром Путиным] можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке - ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось", - сказал глава государства в видео, обнародованном на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что "никакой измены" украинскому народу на ожидаемой встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря не будет, а уже сам факт встречи назвал "победой".

Зеленский попросил свой народ не верить политикам, которые критикуют будущие переговоры, и заверил, что дипломатию считает единственным путем решения конфликта. "Не верьте никому, войной никто никуда не может пойти, никто не хочет терять сотни тысяч людей. Только дипломатия", - подчеркнул Зеленский.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Спецкоординатор ООН призвал все страны обсудить нераспространение ОМУ на Ближнем Востоке
Дискуссии вокруг темы свободной от ядерного оружия зоны ведутся в ООН очень давно, отметил Николай Младенов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС