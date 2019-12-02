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Помпео призвал НАТО противостоять "огромной по масштабу" киберугрозе со стороны России

Госсекретарь США заявил, что "природа угрозы" со стороны России изменилась после развала СССР

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО должны быть готовы противостоять киберугрозе со стороны России, которая имеет огромный масштаб. С таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Университете Луисвилла в штате Кентукки.

"Советского Союза больше нет, Россия остается. Но природа угрозы со стороны России тоже изменилась, теперь у нее есть огромный по масштабу компонент в киберсфере. Нам нужно убедиться в том, что НАТО готова противостоять этому вызову", - сказал он.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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